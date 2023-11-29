Анкара может до конца года ратифицировать заявку Швеции в НАТО

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил главам МИД остальных государств-членов НАТО о том, что ведет усердную работу над ратификацией шведской заявки о вступлении в альянс. По словам Фидана, ратификация может произойти уже до конца текущего года. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте.

По словам анонимного источника агентства, ратификация заявки Швеции в НАТО может произойти уже в течение ближайших нескольких недель. Он также рассказал о том, что основная суть прошедшей встречи свелась к тому, что ратификация случится до конца 2023 года.

Комитет по иностранным делам турецкого парламента недавно принял решение об отложении обсуждения законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в состав Североатлантического альянса.