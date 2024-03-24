Антонов: теракты и гибридная война не заставят РФ сменить курс

Нападения со стороны террористов и гибридная война против РФ, которую ведет коллективный Запад не заставят страну сменить свой курс и внешнюю политику. Соответствующее заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, его слова передает информационное агентство ТАСС .

Дипломат заявил, что несмотря на последние события, никаких изменений в отношении внешней политики и курса президента РФ Владимира Путина не ожидается. В особенности, после выборов, подчеркнул Антонов.

Он также указал на то, что никакие нападки «из-за угла» не в состоянии изменить российский курс. Власти РФ продолжат выполнять свою работу, добавил представитель дипмиссии.

Антонов также заявил, что лишь при помощи совместной работы возможно добиться положительных результатов в борьбе с террористической угрозой. Соединенным Штатам не удастся отсидеться в стороне, заключил он.

Накануне Антонов заявил, что американско-российские контакты в борьбе с терроризмом были полностью разрушены.