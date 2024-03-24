Контакты Соединенных Штатов и России в области борьбы с терроризмом были разрушены, и вина за это лежит не на российской стороне, заявил посол РФ в американской столице Анатолий Антонов, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Российский посол уточнил, что контакты государств в сфере борьбы с терроризмом оказались окончательно разрушены после трагедии в подмосковном «Крокусе».

Антонов подчеркнул, что главным во всем комплексе взаимоотношений сверхдержав являлась борьба с терроризмом. Он заявил, что всегда напоминал американским дипломатам о том, что российский лидер был первым продвинувшим руку помощи Соединенным Штатам после теракта в 2001 году. Кое-что даже получалось, но не по вине российской стороны на данный момент все оказалось разрушено, добавил представитель дипломатической миссии.