AP: разворачиваемые компанией Маска SpaceX спутники представляют потенциальную угрозу для Китая

Китайские ученые в настоящее время активно работают над методами защиты от спутников Starlink, которые, по их мнению, представляют опасность, сообщает Associated Press со ссылкой на статью, опубликованную профессором Нацуниверситета оборонных технологий КНР.

Эксперты обращают внимание на то, что после начала специальной военной операции по защите Донбасса опасения Пекина относительно Starlink стали более выраженными.

Среди проектов есть идея разработать лодки, которые будут невидимы для радаров. Эти лодки предлагается оснастить космическими лазерами, чтобы они могли уничтожать объекты в космосе. В качестве другого способа борьбы учёные рассматривают использование спутников с ионными двигателями.

В Китае полагают, что спутники, которые запускает компания SpaceX, могут представлять опасность для страны. Это связано с тем, что компания тесно связана с американскими властями и разведкой США. Устройства могут быть использованы для шпионажа или в случае прямого военного конфликта.