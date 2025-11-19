«Арест, которого никто не ждал». Кума Зеленского взяли под стражу на 60 дней

Высший антикоррупционный суд Украины санкционировал арест Алексея Чернышова, занимавшего в прошлом посты вице-премьера и министра по вопросам национального единства, который также приходится кумом президенту Владимиру Зеленскому, сообщает ТАСС.

Суд постановил заключить экс-чиновника под стражу на два месяца, однако допустил возможность его освобождения под залог. Размер залога установлен в рекордные 51,6 млн гривен, что эквивалентно примерно 1,2 млн долларов США. Уголовное преследование Чернышова связано с расследованием коррупционной схемы, в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич. Примечательно, что первые обвинения в коррупции были предъявлены политику еще в июне, когда он продолжал руководить министерством.

Сам Алексей Чернышов резко раскритиковал решение суда.

«Такое решение для меня выглядит шокирующим, я считаю его достаточно абсурдным», — заявил он.

