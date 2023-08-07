Арестованного на Украине митрополита Павла освободили под залог

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, арестованного на Украине за разжигание религиозной розни и работе на Россию, отпустили под залог около 900 тысяч долларов. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил его адвокат Никита Чекман.

«Сегодня был окончательно внесен залог за митрополита Павла. Более тысячи человек заплатили деньги за нашего владыку. Сейчас он в машине», – написал Чекман в своих соцсетях.

Видео с обращением митрополита после освобождения также появилось в соцсетях. В нем Павел благодарит всех людей, которые поддержали его.

«Я вас благодарю за ваши молитвы, ваше терпение и вашу любовь», – сказал Павел.

1 апреля 2023 наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя задержали и отправили под домашний арест. Обвинения ему предъявила Служба безопасности Украины (СБУ). Накануне, 30 марта, Украинской православной церкви (УПЦ) было предписано покинуть территорию заповедника, однако священнослужители отказались этому подчиняться. Митрополит Павел выступил главной протестующей силой против украинской власти.

Митрополиту Павлу грозило восемь лет из-за обвинений СБУ. Против него было возбуждено уголовное дело. Ранее Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на арест наместника Киево-Печерской лавры на 14 августа. Заседание должно было пройти 7 августа.

За последние годы на Украине обострилось преследование представителей УПЦ. В разных регионах страны в храмах и церквях устраиваются провокации, а местные администрации выгоняют священнослужителей из зданий, передавая их в ведение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Киевский режим подозревает УПЦ в связах с Российской православной церковью (РПЦ) несмотря на то, что УПЦ является независимой с 2018 года.