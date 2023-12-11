Аргентина организует саммит по Украине в 2024 году

Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что организует в своей стране саммит по Украине в следующем году. Соответствующее заявление сделал заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква, его слова передает информагентство Bloomberg .

В информационном агентстве уточнили, что данная встреча запланирована на начало предстоящего года. Планируется, что в нем поучаствуют лидеры государств Латинской Америки и украинский президент заручится у них поддержкой.

Накануне украинский лидер посетил инаугурацию новоиспеченного аргентинского президента в столице страны. Зеленский выразил свою уверенность в том, что государства в будущем ждет расширение двустороннего сотрудничества.