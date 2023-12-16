Аргентина передаст Украине 2 неисправных вертолета

Аргентинские власти приняли решение о передаче в качестве помощи Украине двух неисправных вертолетов Ми-171Е, которые ранее были куплены у РФ. Об этом сообщил портал Noticias Urbanas .

В материале сообщается, что Аргентина купила данные вертолеты у России 12 лет назад для того, чтобы снабжать свои полярные станции на территории Антарктиды и проводить поисково-спасательные работы. Уточняется также, что передача данной техники Украине обсуждалась в ходе президента страны Владимира Зеленского на инаугурацию нового аргентинского лидера Хавьера Милея.

Несмотря на неисправность данной техники, аргентинское правительство рассчитывает на то, что Соединенные Штаты зачтут вертолеты как первый платеж для приобретения F-16, сообщают журналисты. Российское посольство в Аргентине не смогло прокомментировать информацию, так как не имеет официальных сведений по этому поводу, заключили в материале.