«Архитектор Майдана» Виктория Нуланд объявила о намерении уйти в отставку

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о своем намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Об этом сообщил ее шеф Энтони Блинкен.

Он не уточнил, по каким причинам 62-летняя Нуланд покидает дипломатическое ведомство.

Викторию Нуланд считают одним из идейных вдохновителей государственного переворота на Украине в 2014 году. С начала массовых протестов в Киеве она неоднократно посещала страну. Мемом стало выражение «печеньки Нуланд», вошедшее в обиход после того, как дипломат раздавала угощение участникам Майдана.

В январе 2021 года Нуланд была назначена на должность заместителя секретаря США.

Недавно в интервью CNN она заявила, что большинство денег, которые США выделяют Украине, остаются в экономике страны.