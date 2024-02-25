Нуланд: помощь Киеву возвращается в американскую экономику

Большая часть из тех денег, что Соединенные Штаты выделяют для военной помощи Украине, остаются в американской экономике. Соответствующее заявление сделал замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд в ходе беседы с местным телевизионным каналом CNN.

В эфире телеканала Нуланд напомнила, что большинство денег, выделенных на поддержку Киева, по итогу возвращается в экономику страны. По ее словам, позже эти деньги направляются на производство нового вооружения, что также создает рабочие места с хорошей оплатой для американцев.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ испытывают крайне сильный дефицит в разных типах вооружения.