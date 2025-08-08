Армения и Азербайджан подписали при посредничестве США декларацию о мире

Представители США, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, направленное на мирное разрешение конфликта между Ереваном и Баку. Об этом стало известно из трансляции, которая велась на сайте Associated Press.

В соглашении, которое подписали Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, говорится о том, что стороны обязуются не прибегать к силовым методам решения конфликтов, а также решать все спорные вопросы исключительно в рамках дипломатических переговоров. Кроме того, в документе подчёркивается необходимость обеспечения безопасности жителей приграничных территорий.

В документе также выражено стремление к укреплению экономических связей и гуманитарных контактов между Арменией и Азербайджаном при содействии Соединённых Штатов Америки.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выражал уверенность в том, что конфликт между Арменией и Азербайджаном близок к мирному урегулированию. Он подчеркивал, что США играют ключевую роль в переговорном процессе между сторонами.