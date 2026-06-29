Армения о российских ограничениях: «Это не санкции»
Пашинян: ограничения РФ на товары из Армении — не санкции
Премьер‑министр Армении Никол Пашинян не считает ограничения, введенные Россией на ввоз товаров из республики, санкциями. Об этом он заявил журналистам после заседания правления партии «Гражданский договор», сообщает ТАСС.
«Слово „санкции“ неправильное. Санкций не было и не может быть. Есть другие темы, естественно, их обсудим», — отметил Пашинян, говоря о предстоящем заседании Межправсовета ЕАЭС.
На вопрос об убытках армянской экономики из‑за ограничений премьер отвечать напрямую не стал. Вместо этого он обратил внимание на общий показатель экономической активности в стране — 11%, отметив, что в экономике одни отрасли активизируются, а другие — снижают темпы.
Ранее Россия ограничила ввоз ряда армянских товаров — в том числе минеральной воды, алкоголя, овощей и фруктов — из‑за выявленных нарушений.