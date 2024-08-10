Армия Израиля сообщила о ликвидации базы ХАМАС в одной из школ Газы

Армия обороны Израиля (ХАМАС) нанесла удар по штабу командования палестинской группировки ХАМАС, который базировался в одной из школ в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, сообщил ТАСС .

В сообщении отмечается, что выяснить местонахождение командования удалось благодаря разведке и Службе общей безопасности ВВС. Удар пришелся по школе Al-Taba'een.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что боевики группировки из указанного штаба планировали и реализовывали различные атаки на военных израильской армии. Кроме того, перед нанесением удара военнослужащие Израиля предприняли все возможные меры для снижения риска вреда мирным гражданам. Отмечается, что при ударе использовались высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение.

Как ранее сообщило издание Xinhua, при ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа погибли не менее 40 человек. В то же время иранский телеканал Press TV сообщил о гибели не менее 100 человек.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в октябре 2023-го года после того, как ХАМАС выпустил по израильской территории порядка пяти тысяч ракет, а также вторгся в страну, откуда захватил мирных граждан в заложники.

После этого ЦАХАЛ объявил о проведении наземной операции в секторе Газа, которая продолжается по сей день.

Ранее стало известно, что ХАМАС избрал нового главу политического бюро после гибели Исмаила Хании. Им стал Яхья Синвар.