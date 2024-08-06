Избран новый глава политбюро ХАМАС после смерти Исмаила Хании
Новым главой политбюро ХАМАС стал Яхья Синвар
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Пост убитого Исмаила Хании занял Яхья Синвар, сообщает ТАСС.
В качестве нового главы политбюро ХАМАС избран глава движения в Секторе Газа Яхья Синвар, сообщается в Telegram-канале ХАМАС.
Бывший глава политбюро радикального палестинского движения был убит силами израильских военных в Тегеране. После его убийства ситуация на Ближнем Востоке начала значительно накаляться, возросла вероятность разворачивания полномасштабной войны.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировала министра экономики ХАМАС Абеда аль-Зериею. Об этом заявили в армии обороны Израиля.