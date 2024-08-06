Избран новый глава политбюро ХАМАС после смерти Исмаила Хании

В качестве нового главы политбюро ХАМАС избран глава движения в Секторе Газа Яхья Синвар, сообщается в Telegram-канале ХАМАС.

Бывший глава политбюро радикального палестинского движения был убит силами израильских военных в Тегеране. После его убийства ситуация на Ближнем Востоке начала значительно накаляться, возросла вероятность разворачивания полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировала министра экономики ХАМАС Абеда аль-Зериею. Об этом заявили в армии обороны Израиля.