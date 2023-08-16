Авиакомпания Red Wings отреагировала на возбуждение уголовного дела

Российская авиакомпания Red Wings прокомментировала РИА Новости возбуждение уголовного дела. В среду, 16 августа, Следком РФ по поручению глава ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело в отношении компании по факту оказания небезопасных услуг.

«Авиакомпания Red Wings подтверждает, что рейс Анталья-Москва (аэропорт Жуковский) 13 августа выполнялся с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ). Это распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов, так как ВСУ предназначено для обеспечения запуска двигателей и энергопитания воздушного судна без использования дополнительного наземного оборудования», – говорится в сообщении авиакомпании.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 статьи 238 УК РФ. По версии следствия, из-за неисправности системы кондиционирования на указанном рейсе, в салоне самолета, на борту которого находилось 406 пассажиров. По версии следователей, внутри воздушного судна была повышена температура, в результате чего были созданы условия, угрожающие жизни и здоровью людей.

Кроме того, говорится в материалах дела, запуск двигателей воздушного судна происходил без использования наземного оборудования.

В Red Wings подчеркнули, что ведомство предоставит все необходимые документы в рамках уголовного делопроизводства.

В последние дни рейсы Red Wings были несколько раз задержаны. В основном, с проблемами столкнулись пассажиры рейсов между Екатеринбургом и Антальей. Причиной стал выход из строя двух самолетов. Тогда же Росавиация посоветовала компании обратиться к другим перевозчикам, чтобы пассажиры смогли добраться до пункта назначения. Red Wings договорилась с авиакомпанией «Икар».

Авиакомпания Red Wings входит в топ-10 крупнейших по пассажирскому потоку авиакомпаний страны. Помимо трех Boeing 777, в ее авиапарк входят 20 самолетов Superjet 100.

Ранее в компании сообщили о трудностях, с которыми она столкнулась из-за санкций Запада. Сложности возникли с ремонтом воздушных судов. Помимо Red Wings, под санкции европейских государств попали «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь» (S7), «Уральские авиалинии», «Ютэйр», Nordstar, Nord Wind, «Аврора» и «Алроса».

В марте 2022 года Управление гражданской авиации Бермудских Островов отозвало сертификаты летной годности на самолеты, которые находятся в авиапарках российских авиакомпаний. У перевозчиков из РФ в эксплуатации находилось 768 зарегистрированный воздушных суден.