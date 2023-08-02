Авиация РФ нанесла удары по украинским объектам на нескольких направлениях

Самолеты «Южной» группировки ВС РФ уничтожили ряд объектов ВСУ на 5 направлениях в зоне проведения СВО. Соответствующую информацию передал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, которого цитируют РИА Новости .

Отечественные Су-34 нанесли точные удары по пунктам временного расположения 81-й аэромобильной бригады боевиков ВСУ у Серебрянки и Белогоровки, третьей штурмовой бригады на западе Клещеевки, а также поразили 2 пункта механизированной бригады в Предтечино и Новгородском.

Сообщается также, что были уничтожены вражеские минометы и гаубицы при помощи отечественной артиллерии.

Недавно поступала информация, что бойцы «Терека» и «Енисея» бригады «Сибирь» разбили группу вражеских десантников, находившихся возле Соледара.