Австралия пообещала поставить Украине новую партию беспилотников

Австралийские власти заявили, что не отказываются от поддержки Киева, и для этого направят в распоряжение ВСУ именно то, что им нужно в текущей ситуации. В данный момент есть нужда в дронах, именно они и будут отправлены на Украину. Об этом сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлз, его слова привел телеканал АВС.

По слова главы военного ведомства, у его страны есть реальный опыт в выпуске беспилотных летательных аппаратов. Практика показала, что эти вооружения сейчас играют ключевую роль в военных действиях.

«Мы хотим внести значимый вклад и поддержать Украину именно тем, что поможет изменить положение», - указал он.

Марлз добавил, что решение об отправке будет принято в течение ближайших месяцев либо даже недель. Министерству еще предстоит определиться с размером партии, которую оно готово будет выделить Киеву.

Неделей ранее экс-депутат украинской Рады Гливко пожаловалась на то, что поток помощи из Австралии постепенно иссяк. По ее мнению, австралийские власти могли бы присоединиться к европейским инициативам и начать поставлять ВСУ тяжелую технику.