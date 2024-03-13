Экс-депутат Рады посетовала на схождение на нет военных поставок из Австралии

Военная помощь Украине со стороны Австралии постепенно сошла на нет, пожаловалась экс-депутат Верховной Рады Алена Гливко в интервью австралийскому телеканалу АВС.

Она отметила, что в начале конфликта Австралия решительно взялась поддерживать Украину, но постепенно военные поставки сошли на нет.

Гливко заявила, что Австралия могла бы не только присоединиться к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, но и передать Киеву «вертолеты, самолеты и танки».

Также бывший парламентарий посетовала, что западные страны не выполняют обещания по поставке Украине снарядов натовского калибра.

Летом Австралия объявила о пакете помощи Украине в размере 110 млн австралийских долларов (около $74 млн). В него вошли броневики Bushmaster, которые плохо зарекомендовали себя в условиях украинской распутицы.