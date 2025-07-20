Австралия с разрешения США отдала Украине списанные Abrams на 1 млрд долларов

В распоряжение Киева поступила значительная часть из 49 танков M1A1 Abrams, которые были переданы Австралией в рамках пакета военной помощи на сумму 160 миллионов долларов. Об этом стало известно из заявления министра обороны страны Ричарда Марлеса, которое было опубликовано агентством Reuters.

Техника была доставлена в старой версии M1A1 SA, без системы активной защиты. Эти танки ранее готовились к утилизации, но теперь они отправляются на передовую в Украину. Оставшиеся машины прибудут в течение нескольких месяцев.

«Abrams внесут значительный вклад в борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России», — заявил Марлес.

Интересно, что ещё в начале весны Канберра не могла отправить танки из-за препятствий со стороны Соединённых Штатов Америки. Но теперь, когда Вашингтон дал разрешение, списанная техника получила новое место дислокации.

Общая сумма нового пакета помощи от Австралии составляет около 1 млрд долларов.

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