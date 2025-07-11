Лавров передал Рубио цитаты Зеленского с призывами к насилию

В ходе личной встречи глава МИД России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио список высказываний Владимира Зеленского, в которых содержатся призывы к уничтожению русских.

Как сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам встреч АСЕАН в Куала-Лумпуре, в переданный Рубио список также вошли заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и его советника Михаила Подоляка.

«Я вчера Марко Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где в прямую говорится о необходимости "уничтожать русню". Юридически, а лучше физически», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что переданный американской стороне документ был составлен на английском языке. По словам Лаврова, Марко Рубио принял предоставленную подборку цитат Зеленского с призывами к уничтожению русских.

Ранее сообщалось, что Лавров ответил цитатой Трампа на вопрос об Украине.