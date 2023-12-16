Австрия согласилась снять вето с 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза

Вена больше не намерена препятствовать введению очередного, уже 12-го по счету пакета антироссийских ограничительных мер Европейского союза.

Как передает Reuters, устранено единственное препятствие, смущавшее Австрию, в связи с чем руководство альпийской республики все последнее время ветировало введение новых санкций в отношении РФ.

«Это произошло после того, как Киев исключил группу Raiffeisen из украинского черного списка», - сообщает агентство со ссылкой на источники в руководстве ЕС.

Ранее Bloomberg сообщил, что российская компания ««Техснабэкспорт», которая является дочерним предприятием Росатома, вынесла предупреждение своим покупателям из Соединенных Штатов. Фирма может прекратить поставки урана в качестве ответа на готовящийся американский закон.