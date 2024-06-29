Axios назвал условия, при которых Байден покинет президентскую гонку

Решивший идти на второй президентский срок нынешний глава Белого дома Джо Байден вполне может очень скоро отказаться от президентской гонки в США, если этого захотят его родные и близкие. Такой сценарий вполне допускает американский информационный портал Axios.

Напомним, накануне в США прошли долгожданные президентские дебаты между действующим президентом Джо Байденом и его предшественником, миллиардером Дональдом Трампом. Почти все местные СМИ, включая глубоко демократические, признали произошедшее полным провалом Байдена. В стране во всю раздаются призывы к замене кандидата от Демократической партии

«К принятию решения оставить надежды на президентство Байдена могут склонить его супруга Джилл и сестра Валери, а также советник Тед Кауфман», — пишет портал со ссылкой на окружение Байдена.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

Ранее мы писали, что иностранные дипломаты остались шокированы выступлением американского президента Джо Байдена на прошедших дебатах.