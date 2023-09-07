Азербайджан отверг утверждения Пашиняна о концентрации войск на границе с Арменией

В Министерстве иностранных дел Азербайджана ответили на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который накануне заявил о концентрации азербайджанских военных на границе армянской республики и в Нагорном Карабахе.

«Прозвучавшие в выступлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 7 сентября обвинения в том, что Азербайджан обостряет военно-политическую ситуацию в регионе и якобы сосредоточил силы на территории, являются составной частью очередных фальшивых политических манипуляций армянской стороны»,– следует из сообщения МИДа Азербайджана.

Во время своего выступления на на заседании правительства, Пашинян заявил, что со стороны Баку усилилась антиармянская риторика, а сама страна продолжает вести политику против независимости Армении. Премьер подчеркнул, что в Нагорном Карабахе достиг пика гуманитарный кризис.

Пашинян также напомнил, что Еревен продолжает следовать решению Международного суда ООН, согласно которому стороны должны выполнять условия в рамках международного механизма для решения вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и разблокирование Лачинского коридора.

В мае 2023 года Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского народа в регионе. Тогда премьер-министр Армении подчеркнул, что Ереван ожидает международных гарантий для того, что такие переговоры между сторонами состоялись.