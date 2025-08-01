Азербайджан сошел с ума: в Баку снесли русский памятник и требуют извинений

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило своё неодобрение в связи с формулировками, использованными в материале о демонтаже памятника Айвазовскому в Ханкенди, и предупредило о возможных ответных мерах. Об этом передает РБК.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики направило обращение в информационное агентство ТАСС с требованием внести изменения в материал и принести извинения за использование в тексте названия «Степанакерт», которое является устаревшим и неприемлемым для использования в официальных документах.

Министерство иностранных дел сообщило о том, что ожидает «необходимых изменений» в работе организации. В случае отсутствия таковых, будут предприняты «определенные действия» в отношении деятельности агентства на территории Азербайджана.

С запросом к ТАСС обратилось государственное информационное агентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ. В обращении агентства отмечается, что в качестве ответа на публикации, содержащие спорные топонимы, могут быть использованы «исторические наименования российских городов, такие как Кенигсберг, Орынбор, Солжа-Гала, Фурукамаппу» (ныне Калининград, Оренбург, Грозный и Южно-Курильск соответственно).