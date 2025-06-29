Государственное информационное агентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ выпустило материал, в котором выражает крайнее недовольство политикой Российской Федерации как на внутренней, так и на международной арене. В частности, политику России сравнивают с политикой гитлеровской Германии 1930-х годов.

Причиной столь категоричных заявлений стал недавний рейд сотрудников полиции в Екатеринбурге с целью расследования преступлений, совершённых в прошлом. В ходе рейда были задержаны граждане Азербайджана.

По мнению агентства, в России якобы существует «всеобъемлющая пропаганда» и «всесторонний контроль», а на азербайджанскую диаспору, как и на другие национальные меньшинства, оказывается давление.

Затем выступил депутат Милли Меджлиса Эльчин Мирзабейли. Он сказал, что действия российских силовиков — это «насилие над азербайджанцами». По его мнению, это служит сигналом для армянских радикалов: Россия «борется с тюркско-мусульманской угрозой».

Кроме того, депутат обвинил Москву в том, что она якобы «заменила скинхедов на ФСБ» и в последнее время активно «узаконивает репрессии» против тюркоязычных народов.

И все это с учетом того, что Москва всегда была готова к диалогу с Баку по любым возникающим вопросам — от миграционных до стратегических. А теперь — ситуация изменилась. Похоже, что на фоне растущих амбиций в регионе и сближения с западными странами, Азербайджану выгоднее не сотрудничество, а громкие обвинения.

Ранее сообщалось, что задержанным в Екатеринбурге азербайджанцам грозит пожизненное.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 28 июня временный поверенный в делах Российской Федерации Петр Волоковых был вызван в МИД Азербайджана для предоставления разъяснений. Дипломат подчеркнула, что Волоковых заверил азербайджанскую сторону в том, что ситуация находится под надзором соответствующих органов.