Задержанной в Екатеринбурге этнической банде грозит пожизненное

Согласно информации, предоставленной региональным Следственным комитетом, задержанные в Екатеринбурге граждане Азербайджана подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, включая убийства и покушения. В случае признания их вины, им может быть назначено наказание вплоть до пожизненного заключения, передает портал «E1.ru».

В рамках расследования возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, предусматривающим ответственность за убийство, совершенное организованной группой по предварительному сговору, а также за заказные убийства и покушения на них.

Следствие полагает, что подозреваемые являются участниками этнической преступной группировки. Вменяемые им преступления, по данным следствия, были совершены в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

Представители Следственного комитета сообщили, что некоторые из задержанных уже признали свою вину и оказывают содействие следствию. В настоящее время рассматривается вопрос о применении к ним меры пресечения. Кроме того, проводится проверка на предмет их возможной причастности к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге раскрыли серию преступлений, совершенных в 2000-х.