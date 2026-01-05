Байден будет получать $417 тысяч в год: почему у него пенсия в два раза больше, чем у Обамы?
Размер пенсии Байдена составляет $417 тысяч в год
Бывший глава Белого дома Джо Байден установил рекорд по размерам государственного пенсионного обеспечения среди всех экс-президентов США, сообщает The New York Post (NYP).
Благодаря многолетней политической карьере политик смог рассчитывать на крупные выплаты сразу из двух пенсионных фондов уже в первый год после ухода со своего поста президента, пояснил вице-президент американского национального фонда налогоплательщиков Демиан Брэди.
Сумма ежегодных выплат Байдену достигает примерно $417 тысяч, что даже превышало его официальный оклад на посту президента. Согласно данным издания, этот размер пенсии более чем вдвое превышает выплаты, которые получает другой бывший президент — Барак Обама.
