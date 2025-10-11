Байден начал пятинедельный курс лучевой терапии против рака

Экс-президент США Джо Байден приступил к очередному этапу борьбы с онкологическим заболеванием. Медицинская программа включает комплекс процедур, рассчитанных на несколько недель. Об этом сообщил РБК , ссылаясь на NBC.

Как рассказали представители политика, у Байдена диагностировали рак простаты еще в мае. После первоначального гормонального лечения теперь начат пятинедельный курс лучевой терапии. На текущий момент бывшему главе государства 82 года, а в ноябре ему исполнится 83. В начале сентября медики удалили у него злокачественные клетки на коже. Подобную процедуру он уже переносил в 2023 году.

Джо Байден покинул пост президента в январе текущего года, отработав один четырехлетний срок. Изначально он планировал участвовать в новых выборах, но позднее снял свою кандидатуру в пользу Камалы Харрис.

