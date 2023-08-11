Байден назвал Китай бомбой замедленного действия

По его мнению, в КНР живут «плохие ребята», которые совершают плохие поступки.

«Китай - это бомба замедленного действия во многих смыслах», - заявил он.

Его точку зрения привели РИА Новости. По мнению президента, когда у плохих парней начинаются проблемы, то они начинают совершать плохие вещи. Поэтому Байден лично наблюдает за Китаем и его действиями. Он надеется при этом на рациональные поступки со стороны Пекина.