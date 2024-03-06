Байден не сумел победить на праймериз в Американском Самоа

Палмер обошел действующего лидера США на 12%. Байден же проиграл праймериз в Американском Самоа второй раз подряд, в 2020 году он уступил бывшему мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу.

Американское Самоа является заморской территорией США, а не штатом. Поэтому она участвует только в праймериз, а не в самих выборах президента страны. На островах архипелага проживает порядка 50 тысяч жителей.

Известный журналист Такер Карлсон заявил, что США может постичь судьба Римской империи из-за кризиса с нелегальной миграцией и другими внутренними проблемами.