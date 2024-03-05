Карлсон: США ждет судьба Римской империи

Соединенные Штаты рискуют повторить печальную судьбу Римской империи – причиной данного падения станет текущий кризис с нелегальной миграцией и возможность нести службу в армии для людей, не являющихся гражданами страны. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в своем недавнем видео.

В данном материале журналист напомнил зрителям о том, что Рим пал, отчасти потому, что в ее армии большинством являлись люди, нелояльные к Риму и в последствии, восставшие против граждан. Карлсон указал на то, что Штаты теперь наводнены десятками миллионов нелегалов и как минимум 7 миллионов оказались в стране после вступления в должность действующего главы государства Джо Байдена.

Он также подчеркнул, что количество нелегальных мигрантов превышает население более чем 30 штатов.

Карлсон также выразил осуждение в сторону инициативы одного из конгрессменов о закреплении по закону возможности для мигрантов получения гражданства после прохождения службы в армии Штатов.