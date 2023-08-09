Байден неосознанно помог России и подарил ей козырь

Решение американского президента Джо Байдена объявить земли в Аризоне национальным памятником навредит Штатам и поможет России, потому что на этих землях раньше добывался уран. Соответствующее заявление сделал американский сенатор Джон Баррассо, его слова передает издание РИА Новости .

8 августа Байден объявил почти миллион акров аризонских земель национальным памятником. Соответствующий статус препятствует возможности добычи урана там.

Сенатор заявил, что Байден «снова помогает врагам», лишая Соединенные Штаты нужных ресурсов. Он также указал на то, что в данный момент США импортируют РФ втрое больше урана, чем производит.

Баррассо также сообщил, что ранее сенат США предлагал увеличить внутреннее производство урана, чтобы исключить вероятность зависимости от РФ.

Сенатор заявил, что Байден оставляет Америку без урана и других важных ресурсов ради удовлетворения своего электората. Он отметил, что сейчас – неподходящее время для перекрытия доступа страны к ресурсам.

Недавно американская газета The New York Times сообщала, что США не может отказаться от российского урана, и что компании из Штатов платят российским около миллиарда долларов каждый год на его закупку.