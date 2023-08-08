Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Президент США Джо Байден одобрил проведение тренировок с украинскими пилотами по управлению истребителями F-16.

Об этом во вторник, 8 августа, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова приводят РИА Новости.

«Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке», – сказала Сингх.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских пилотов начнут обучать управлению истребителями F-16 уже в августе. В Министерстве обороны Украины сообщили, что программа подготовки рассчитана минимум на шесть месяцев. В ведомстве отметили, что возможным местом проведения тренировок станут Дания и Нидерланды, которые ранее выражали готовность обучать военных ВСУ.

В Минобороны Украины также отметили, что к весне 2024 года украинские пилоты уже полноценно овладеют навыками управления истребителями.

В феврале Украина подала официальную заявку Нидерландам с просьбой поставить истребители F-16 Fighting Falcon. В Киеве также выразили уверенность, что самолеты передадут США.

Страны НАТО рассматривали возможность передачи Украине истребителей F-16 еще в ноябре 2022 года. Однако тогда ряд представителей блока высказались против. В их числе была Германия.