Байден перепутал испанских активистов с чернокожими

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал испаноязычных активистов с чернокожими по время выступления. Об этом сообщило издание The New York Post .

В газете сообщили, что во время выступления президента США в Институте испаноязычного собрания в конгрессе, глава Соединенных Штатов восхитился «чернокожей фракцией в конгрессе». Как будто не совершив ошибку, Байден не стал себя исправлять и продолжил говорить дальше, рассказали журналисты.

Постоянные ошибки и общее поведение Джо Байдена постоянно поднимает волны сомнений в его способности выполнять свою работу. Президент Штатов может путать имена и должности, а также были инциденты, в которых он не мог самостоятельно найти лестницу на сцену и жал руку пустоте.