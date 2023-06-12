Байден планирует провести реформу Совбеза ООН

Американский лидер Джо Байден планирует добавить в Совет Безопасности ООН шесть новых государств без права вето. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на газету The Washington Post.

Отмечается, что это свидетельствует о желании президента Штатов признать растущее влияние развивающегося мира и устранить широко популярное недовольство членами совета и их неспособностью прекратить большие конфликты, прежде всего украинский кризис.

Добавляется, что ранее предлагалось стать постоянными членами организации Германии, Японии и Индии.