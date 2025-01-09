Байден планирует в ближайшие дни объявить о введении новых санкций против России

Белый дом еще до конца этой недели объявит о новых санкциях, которые он вводит в отношении России. Об этом шаге сообщило агентство Reuters.

Журналисты сослались на информацию, полученную от некоего американского чиновника. По ней против России со стороны Соединенных Штатов будут введены новые рестрикции. Никаких конкретных данных о том, что именно будет содержаться в санкциях, пока нет. Сделано допущение, что новые меры, в том числе, могут касаться китайских компаний, которые сотрудничают с РФ. Представители Белого дома объявят об этом в ближайшие несколько дней.

Ранее российский аналитик Антон Табах предупредил, что в новом году российскую экономику могут ожидать новые вызовы. Ей угрожают мировая рецессия и возможность ужесточения денежно-кредитной политики. На это станет наслаиваться эффект санкций, поскольку доходы РФ сильно зависят от экспорта.