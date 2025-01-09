Аналитик Табах рассказал о последствиях мировых войн для экономики России

В новом году экономику России могут ожидать серьезные вызовы, связанные с глобальными финансовыми тенденциями и внутренними изменениями. Об этом РИА Новости рассказал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Эксперт выделил мировую рецессию и ужесточение денежно-кредитной политики как главные угрозы для стабильности экономики страны. По словам Табаха, одной из потенциальных проблем является повышение импортных пошлин в США, которое может стать «спусковым крючком» для глобальной торговой войны.

«Существенный риск — мировая рецессия из-за тарифных торговых войн — это не базовый, но возможный сценарий. Поскольку российская экономика экспортная, удар по экспортерам, возможно, усиленный новыми санкциями, может привести к цепной реакции», — сказал Табах.

Аналитики уверены, что в условиях роста инфляции Банк России может продолжить повышать процентную ставку, которая приведет к удорожанию кредитов для бизнеса и граждан. Эксперты предупреждают, что такое «торможение» экономики может проявиться меньшими темпами роста, но с более глубокой рецессией в случае экономических потрясений.

В 2022 году Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, однако в 2023 году экономике удалось преодолеть первоначальный спад. Как отметил президент РФ Владимир Путин, по итогам 2024 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 3,5-4%.

Ранее газета New York Times (NYT) сообщила, что санкции Запада в отношении РФ не смогли превратить российский рубль в «руины».