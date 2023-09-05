Байден похвалился на людях, что с возрастом становится лишь мудрее

Назло всем критикам, к действующему президенту США Джозефу Байдену с каждым годом приходит только мудрость. Об этом, выступая на Дне труда в Филадельфии, как пишет Daily Mail, заявил сам глава Белого дома.

80-летний Байден также дал понять, что на покой не собирается и твердо намерен сидеть в президентском кресле и после выборов в 2024 году.

«Вот, что вам скажу. Кто-то, знаете ли, говорил: «Этот Байден, он стареет». Скажу вам вот что. Угадайте, угадайте... Единственное, что приходит с возрастом — это немного мудрости», — похвалился глава Белого дома.

Напомним, разменявший уже девятый десяток лет президент США Джо Байден намеревается в 2024 году пойти на свой второй президентский срок.