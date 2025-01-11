В ходе телефонных переговоров президент Украины Владимир Зеленский поделился со своим американским коллегой планами дальнейших боевых действий на Украине.

Глава киевского режима поблагодарил Байдена за усиление поддержки. Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома.

Байден в ходе разговора проинформировал Зеленского об ускорении процесса поставок Украине оружия.

Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта, лишь втягивая страны НАТО в конфликт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он отметил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, так как поставляют оружие и готовят кадры на территории европейских стран.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве боятся, что Трамп узнает о расхищении американской финансовой помощи.