Киевские власти опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может инициировать аудит с целью расследовать нецелевое использование украинскими чиновниками американской военной помощи.

Об этом в своем телеграмм-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По его словам, желающие уличить руководство Украины в коррупции есть как в администрации, где аудитом обещает заняться Вивек Рамасвами, так и в конгрессе.

Если в США действительно будет проведена такая проверка и станет известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена принимала участие в коррупционных схемах по отмыванию денег на военной помощи Украине, то по Демократической партии вместе с «глубинным государством» будет нанесен сокрушительный удар.

Но, отметил Пушков, маловероятно, что Трамп захочет афишировать эту сторону политики США при Байдене.

Ранее сообщалось о том, что Пушков посоветовал датчанам присмотреть за премьером, призывавшей запасаться консервами из-за атаки русских.