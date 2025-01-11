Байден раздумывает о помиловании людей, критиковавших Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп размышляет о помиловании американцев, выступавших с критикой в адрес избранного американского лидера Дональда Трампа.

Будут ли противники Трампа помилованы или нет, зависит от «некоторых формулировок и ожиданий» того, как будет поступать будущий глава государства.

Байден подчеркнул, что люди, критиковавшие политический курс Трампа, не должны нести наказание за свои взгляды.

При этом Байден отверг возможность помилования себя самого, заявив, что он ни в чем не виновен.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал вынесенный ему приговор суда «вмешательством в выборы США».