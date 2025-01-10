Трамп назвал вынесенный ему приговор суда «вмешательством в выборы США»
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Избранный президент США Дональд Трамп высказался о решении нью-йоркского суда, который вынес наказание в виде безусловного освобождения по делу о фальсификации документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Он назвал приговор позором и заявил, что будет его обжаловать, передает CNN.
По словам политика, решение суда доказывает, что «дела нет и никогда не было». Но ему для этого пришлось потратить шесть лет и несколько миллионов долларов.
Вынесенный приговор Трамп назвал «вмешательством в выборы США», а весь судебный процесс «позорной инсценировкой».
Чтобы вернуть доверие граждан к судебной системе США, политик считает необходимым обжаловать решение суда.
Ранее сообщалось о том, что на Украине удивились затягиванию встречи Путина и Трампа.