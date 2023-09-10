Байден сбежал с саммита G20, променяв его на Вьетнам
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Глава Белого дома Джо Байден внезапно решил досрочно завершить свое участие в саммите G20, проходящего в эти дни в столице Индии, сообщает агентство Press Trust of India.
Отмечается, что президент США улетел во Вьетнам, пропустив таким образом третью сессию саммита G20 «One future» (Одно будущее).
«Президент США Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», - сообщило агентство в соцсети X (бывший Twitter).
В качестве доказательств бегства президента США из Дели агентство приводит фотографии посадки Байдена в самолет.