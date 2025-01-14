Байден сделает еще одну попытку убедить Евросоюз в необходимости изъятия российских активов

До истечения срока своих полномочий президент США Джо Байден хочет попробовать еще раз убедить европейских лидеров в необходимости изъятия замороженных российских активов. Такая информация появилась у CNN.

Журналисты сослались на данные, поученные от двух высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов. Те заявили, что команда Байдена разработала специальный план. По нему все замороженные средства из РФ должны быть переведены на специальные экскроу-счета. Их разблокируют только в случае успеха переговоров между Путиным и Трампом по прекращению украинского конфликта. Окружение Трампа, по данным издания, уже согласилось на такой вариант.

Теперь все зависит от поддержки этой идеи со стороны Евросоюза. Главы европейских государств критично настроены на данный счет. Подобное решение несет большой репутационный ущерб для всей банковской системы Европы. Вдобавок, это противоречит всем нормам международного права. По этой причине желание Байдена продавить такое решение слабовыполнимо. Оно может быть принято уже при Трампе, в том случае, если пост канцлера ФРГ займет Фридрих Мерц, который в состоянии поддержать идею об изъятии российских активов.

Ранее признание Байдена, которое он сделал во время своего финального выступления по внешнеполитическим вопросам, оценила Мария Захарова. По ее мнению, президент США специально провоцировал ядерный конфликт. Он понимал, что существует риск ядерной эскалации, но предпринимал шаги в данном направлении.