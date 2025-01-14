В своей заключительной речи по вопросам внешней политики президент США Джо Байден признал, что его администрация способствовала конфликту на Украине, сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в своем телеграм-канале.

Она охарактеризовала признание Байдена как преднамеренную провокацию. По словам Захаровой, как сам президент, так и его команда осознавали, что их действия ведут к катастрофе, но все же решили развивать конфликт.

Байден выступил с этой речью 13 января. Он указал, что поддержка Украины со стороны США несет в себе риск ядерной конфронтации с Россией. При этом он отметил, что Вашингтон усилил свои позиции в борьбе за глобальное влияние.

Ранее Захарова ответила на обвинения главы МИД Молдовы Михая Попшоя.