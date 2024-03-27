Байден вновь оскорбил Путина, назвав его «мясником»

Глава Белого дома в очередной раз решил представить себя американской общественности в роли ковбоя, который не боится никого и ничего. Даже президента РФ Владимира Путина.

Как информирует ТАСС, на сей раз, выступая перед своими, и не только, сторонниками в штате Северная Каролина, рассуждая о судьбе Украины, президент США допустил очередное не красящее его высказывание в сторону своего российского коллеги, назвав Путина «мясником».

«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — сказал Байден.

Напомним, подобное истеричное поведение стареющего американского президента происходит не в первый раз. В минувшем 2023 году Байден на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско в грубой форме высказался о российском лидере. Через некоторое время, рассуждая на торжественном обеде в честь Ирландии о помощи Украине, которую блокирует конгресс, хозяин Овального кабинета вновь оскорбил Путина.

В ответ на подобные оскорбительные выпады Путин, как и подобает реальному мировому лидеру, снисходительно желает Байдену — здоровья.