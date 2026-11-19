В Красногорске к середине декабря завершат ремонт стилобата дома №6 на Ильинском шоссе с сохранением его исторического облика — ход работ оценили депутаты и местные жители.

Восстановление опорной части здания стартовало еще в июле по Народной программе партии «Единая Россия». Когда строители сняли старые плиты на площади около двух тысяч квадратных метров, открылось, что реальное состояние конструкций сложнее, чем ожидалось. По словам депутата Мособлдумы Артура Бадретдинова, проект пришлось оперативно доработать и усилить современной гидроизоляцией, чтобы надежно защитить основание дома от влаги.

Сейчас монолитный этап уже позади. На площадке ежедневно трудятся около 15 специалистов: они ведут кирпичную кладку и укладывают перекрытия. Как подчеркнул советник гендиректора АО «Красногорская теплосеть» Николай Ефимов, обновленное решение делает опору прочнее за счет более массивных плит.

Зампред Совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов вместе с представителями управляющей компании и жителями проверил площадку и отметил, что перемены заметны каждый день. Главное для людей — что знакомые с детства арочные своды, козырьки и лестничные пролеты останутся такими же, какими их привыкли видеть во дворе.