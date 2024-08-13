Дейчтвующий глава Белого дома, еще несколько часов назад отказывавшийся даже обсуждать украинское вторжение в российское приграничье под Курском, неожиданно выдал базу, посетовав, что все происходящее там создает «настоящую дилемму».

Как сообщает РИА Новости, президент США признался, что получает доклады о ситуации в Курской области «каждые четыре-пять часов».

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.