Журналист газеты The New York Times попал с легкой руки киевского режима на российскую территорию в Курской области, чтобы поснимать происходящее в приграничных районах, что за последнюю неделю были оккупированы украинскими боевиками.

Как сообщило американское издание в своем репортаже, газетчик The New York Times, переведенный ВСУ через границу, углубился во время съемок своего материала на несколько сотен метров в российскую территорию.

«Корреспондент The New York Times посетил одно из мест, где украинские войска ворвались в Россию», — пишет издание.

О том, уведомило ли The New York Times российские власти о пересечении госграницы, информации не приводится.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.