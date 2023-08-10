Байден запросит у Конгресса дополнительные десятки миллиардов долларов

Всего ему необходимо 25 миллиардов, которые будут потрачены на внутренние нужды и на отправку помощи Украине.

Такую информацию опубликовало агентство Bloomberg. По его сообщению, 13 миллиардов глава Белого дома планирует направить на различные военные нужды, в том числе на поставку дополнительных ресурсов Украине. Еще 12 миллиардов хотят пустить на ликвидацию последствий различных стихийных бедствий внутри самих Соединенных Штатов.

Источник информации издания подчеркнул, что выделяемые деньги не должны подвергаться каким-либо бюджетным ограничениям. Поэтому руки Байдена не будут связаны лишними правилами и формальными условностями.